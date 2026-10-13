Vatandaş şikayet etti, bakanlık harekete geçti! Ortaköy'deki mekana 135 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleştirdiği denetimde İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanına 135 bin TL ceza kesti.

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde kafe, restoran, market gibi işletmelere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaş şikayetlerini de dikkate alan bakanlık, fahiş fiyat, etiket oyunu, tarihi geçmiş ürünler gibi birçok denetim gerçekleştiriyor.

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FİYAT LİSTESİ BULUNMAYAN İŞLETMEYE CEZA!

Ticaret Bakanı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bir vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleştirilen denetimin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. "Fiyat listesi bulunmayan işletmeye 135 bin TL ceza" başlığıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Kaplan, şunları söyledi:

"İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de faaliyet gösteren bir “yeni nesil” eğlence mekanında, CİMER başvurusu üzerine Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemede, işletmenin kapı girişinde ve masalarda fiyat listesi bulundurmadığı tespit edildi. Bu durumun Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı olması nedeniyle işletmeye 135.082 TL idari işlem uygulandı.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, şeffaf fiyatlandırmayı sağlamak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülmektedir.

Tüketicinin hakkını koruyor, kurallara aykırı uygulamalara geçit vermiyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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