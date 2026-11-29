Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borçlarının ödenmesine ilişkin yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Taksitlendirmelerde uygulanacak yıllık tecil faizi yüzde 29'dan yüzde 18'e düşürülürken borçlulara 72 aya kadar ödeme imkanı sağlanacak. Trafik cezalarından öğrenim kredilerine kadar çok sayıda kamu alacağını kapsayan düzenlemede 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat aranmayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların, esnafın, sanayicinin ve ticaret erbabının vergi dairelerine olan borçlarını daha uygun koşullarda ödeyebilmesi için harekete geçti.

Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde uygulanacak faiz oranı düşürülürken ödeme süreleri de uzatılacak.

FAİZ 11 PUAN DÜŞÜRÜLECEK, 6 YILA KADAR VADE GELİYOR

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanacak yıllık tecil faizi, mevcut yüzde 29 seviyesinden yüzde 18'e düşürülecek.

Vergi dairelerine borcu bulunanlara 48 ay taksit imkanı tanınırken borçlunun zor durumda olması halinde bu süre 60 aya, çok zor durumda olması halinde ise 72 aya kadar çıkarılacak.

KDV borçlarında ise azami taksit süresi 36 ay olacak. Böylece haziran ayında yapılan benzer düzenlemede 12 ay taksit imkanı tanınan KDV borçları için 24 aylık ilave süre sağlanacak.

Mükellefler, talep etmeleri halinde borçlarını daha kısa sürede de ödeyebilecek.

HANGİ BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLECEK?

Düzenleme, vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 30 Kasım 2026 ve öncesi olan kamu alacaklarını kapsayacak.

Düzenlemeye, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası, öğrenim kredileri gibi alacaklar dahil olacak.

Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), geçici vergi ve bunlarla bağlantılı alacaklar ise düzenleme dışında tutulacak.

10 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT ARANMAYACAK

Borçları 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerin taksitlendirme işlemlerinde teminat aranmayacak.

Borç tutarının 10 milyon lirayı aşması halinde ise yalnızca bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat istenecek.

İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile düzenleme kapsamındaki bağlı kuruluşların borçları da 72 taksitte ödenebilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 5 Şubat 2027'ye kadar başvuruda bulunması gerekecek.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda ya da vergi dairelerine doğrudan veya posta yoluyla yapılabilecek.

İlk taksit Şubat 2027'de, sonraki taksitler ise bu ayı takip eden aylarda ödenecek.

Vergi borcu olan milyonları ilgilendiren düzenleme! Faiz düşüyor, 72 ay taksit imkanı geliyor

MEVCUT TAKSİTLENDİRMELERDE DE FAİZ DÜŞECEK

Vergi borçlarını daha önce taksitlendiren veya taksitlendirme başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan mükellefler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

Ödemeleri devam eden mükellefler, mevcut borçlarıyla birlikte varsa yeni doğmuş ve düzenleme kapsamına giren borçlarını da başvuru yaparak yeni koşullarda taksitlendirebilecek.

Mevcut taksitlendirmelerde ise herhangi bir başvuruya gerek kalmadan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzde 18 tecil faizi uygulanacak.

İKİ TAKSİTE KADAR ÖDEME ESNEKLİĞİ

Taksitlerin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde taksitlendirme ihlal edilmiş sayılacak.

Ancak bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, söz konusu tutarların bir sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi şartıyla ihlal nedeni olmayacak.

BORCUN YÜZDE 10'UNU ÖDEYENE 'BORCU YOKTUR' KOLAYLIĞI

Taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde söz konusu borçlara, borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.

Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilen borçlar da ödeme planı ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde engel oluşturmayacak.

Ancak araçların satış ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için taksitlendirilen bu borçların tamamının ödenmesi gerekecek.

Vergi borcu olan milyonları ilgilendiren düzenleme! Faiz düşüyor, 72 ay taksit imkanı geliyor

ŞİMŞEK: UZUN VADELİ VE DÜŞÜK FAİZLİ TAKSİTLENDİRME YAPACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi dairelerine olan borçların ödenmesi için mükelleflere önemli bir kolaylık sağladıklarını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece borçluların faiz yükü azalmış olacak. Borçların uzun süreli taksitlendirmeyle ödenebilir hale getirilmesi sonucunda mükelleflerin daha öngörülü şekilde ekonomik aktivitede bulunmaları sağlanacak. Vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüze önemli bir imkan tanıyoruz. Üretim yapan firmalarımızın zorlu küresel konjonktürden etkilenmemesi için uzun vadeli ve düşük faizli taksitlendirme yapacağız."

Vergi borcu olan milyonları ilgilendiren düzenleme! Faiz düşüyor, 72 ay taksit imkanı geliyor

"TÜM KESİMLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın, esnafımızın ve reel sektörümüzün finansman yükünü azaltmak amacıyla vergi borçlarının taksitlendirilmesinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

Yıllık tecil faiz oranını yüzde 29’dan yüzde 18’e indiriyor, 72 aya (6 yıl) kadar taksit imkânı sağlıyoruz.

Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize değer katan tüm kesimlerin yanında olmaya devam ediyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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