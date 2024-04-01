Yabancı ekonomistler Türkiye seçimlerini nasıl gördü?

Yabancı ekonomisler, AK Parti'nin 2002'den bu yana yaşadığı ilk seçim yenilgisinin nedeninin yüksek enflasyon olduğunu düşünüyor.

Türkiye, 31 Mart seçimleri için sandık başına giderken, sonuçlar herkes için sürpriz oldu. AK Parti ilk kez bir seçimi ikinci sırada tamamlarken, CHP önemli bir başarı elde etti. Yüksek enflasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenilgiye uğrattı Adam Samson ve Ayla Jean Yackley, Financial Times için yazdıkları analizde AK Parti'nin seçimlerde istediği neticeyi elde edememesini "Bu sonuçları ortaya çıkaran gerekçeler arasında ekonomi de var" ifadelerine yer verdi.

Bank of Singapore Stratejisti Moh Siong Sim de "Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş konusundaki kararlılığını test edecek" değerlendirmesinde bulundu. Teneo ekonomik danışmanlık şirketi yöneticisi Wolfango Piccoli de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programının önündeki en büyük zorluğun emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler olduğu yorumunu yaptı.

"ENFLASYON SONUÇLARI BELİRLEDİ"

Yerel seçimlerle ilgili yayınladığı analizde Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiğinden bu yana ilk kez yenilgiye uğradığını belirtirken, yüksek enflasyonun ve vatandaşların borçlarının artmasının seçim sonuçlarında etkili olduğunu vurguladı. Analizde "Türk halkı, artan fiyatlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cezalandırdı" ifadeleri yer aldı. France 24 ise Türkiye'deki yerel seçimlere ilişkin haberinde "Yüzde 70'e yakın enflasyon ve Türk parasının dolar karşısında değer kaybetmesi sonuçları belirledi" cümlesiyle muhalefetin başarısından ziyade ekonomik sorunların seçim sonuçlar üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.