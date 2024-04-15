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Haberler > Ekonomi > Yatırım dolandırıcılığına karşı dikkat! Baykar sosyal medyadaki paylaşımlara karşı uyardı

Yatırım dolandırıcılığına karşı dikkat! Baykar sosyal medyadaki paylaşımlara karşı uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yatırım dolandırıcılığına karşı dikkat! Baykar sosyal medyadaki paylaşımlara karşı uyardı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baykar'dan yatırım dolandırıcılığına karşı uyarı geldi. "Halka açık bir şirket" olmadığını vurgulayan Baykar, "hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmadığını" açıkladı.

Sosyal medyada son günlerde yerli ve milli savunma teknolojileriyle ön plana çıkan Baykar'ın yatırım topladığına yönelik sahte ilanlar çoğaldı. Baykar'dan söz konusu ilanlara karşı vatandaşlara uyarı geldi.

BAYKAR'DAN YATIRIM DOLANDIRILARINA KARŞI UYARI

Yatırım dolandırıcılığına karşı uyaran Baykar, “Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.

Baykar'ın X isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli vatandaşlarımız, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır.

Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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