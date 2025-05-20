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Yatırım projesi hayata geçiyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yatırım projesi hayata geçiyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de doğalgaz altyapısı genişliyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova'da bu yıl 5 mahalleye daha doğal gaz verileceğini açıkladı. 50 kilometrelik şehir içi doğalgaz şebekesi, BOTAŞ'ın yatırım programına alındı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bu yıl içinde 5 mahalleye doğal gaz verileceğini duyurdu. Vali Çelik, Güngör Mahallesi’nde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yatırım projesi başlıyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak - 1. Resim

Güngör Mahallesi’nde düzenlenen inceleme programına Vali Ali Çelik’in yanı sıra Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Belediye Başkanı Şadiye Kırmızıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yatırım projesi başlıyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak - 2. Resim

Vali Çelik, burada yaptığı açıklamada, BOTAŞ tarafından bu yıl 50 kilometrelik şehir içi doğal gaz şebekesinin yatırım programına alındığını belirtti. Çelik, “Güngör Mahallesi'nden başladık. Bu proje, Hakkari'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri. Hattı yıl sonuna kadar 80-90 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2-3 yıl içinde 300 kilometrelik bir hatla tüm Yüksekova’yı doğal gazla buluşturmak istiyoruz” dedi.

Yatırım projesi başlıyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak - 3. Resim

Bu yıl içerisinde Güngör Mahallesi’nin yanı sıra Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Esenyurt Mahallesi, Çarşı merkezinin bir bölümü ile kamu kurumları ve okulların doğal gaz altyapısına kavuşacağını belirten Vali Çelik, projenin kış aylarında kömür kullanımından kaynaklanan sağlık ve çevre sorunlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Yatırım projesi başlıyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak - 4. Resim

Kazı çalışmaları sırasında mevcut altyapıya zarar verilmemesi için büyük özen gösterildiğini kaydeden Çelik, “Belediyemiz projeye tam destek veriyor. Ekiplerimiz şehrin altyapısını koruyarak hassas bir çalışma yürütüyor. Yüksekova’nın tamamını doğal gazla buluşturacağız” diye konuştu.

Yatırım projesi başlıyor! Bir kentte daha doğal gazsız ev kalmayacak - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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