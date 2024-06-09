Yedi banka anlaştı, ATM'lerde yeni dönem başladı! Tam 81 ilde büyük değişiklik

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz 9 Haziran 2024 13:02 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 13:05 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Yedi kamu bankası, ATM'lerini tek bir platform altında birleştirdi. Müşteriler, banka ayrımı yapmaksızın birçok işlemi bu ATM'lerden yapabilecek.