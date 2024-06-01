Emeklilere bayram havası! Bankalar promosyonları güncelledi

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Türkiye 3 Haziran'da açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emeklilere uygulanacak zamma kenetlenmişken, bankalar emekli promosyonlarına artış getirdi. Son güncellemelerle birlikte emeklilerin bankalardan alacağı promosyonlar değişti. İşte o rakamlar...

Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarına kenetlendi.

Emeklilere yapılacak zam formülleri hakkında gelişmeler devam ederken, bankalar yeni bir gelişmeye imza attı.

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PROMOSYONLAR GÜNCELLENDİ

Emeklilere yönelik banka promosyonlarına güncelleme getirildi.

Haziran ayından itibaren çok sayıda kamu ve özel banka kampanyalı promosyonlarını duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bankaların 8 ile 10 bin lira civarında seyreden emekli promosyonları, 12.500 TL'ye kadar yükseldi.

Bankaların açıkladığı güncel promosyonlar ise şu şekilde:

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HALKBANK

10.000 TL - 14.999,99 TL arası emekli maaşı olanlara 8.000 TL promosyon,

15.000 TL - 19.999,99 TL arası emekli maaşı olanlara 10.000 TL promosyon,

20.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını üç yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden müşteriler için kampanya başladı.

Müşteriler, 12 bin TL'ye kadar emekli maaşı promosyonu alabiliyor.

ŞEKERBANK

Emekli maaşınız 0-9.999 TL aralığında ise 5.000,

10.000-14.999 aralığında ise 8.000,

15.000-19.999 aralığında ise 10.000,

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon alınıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında promosyon imkanı sunuyor.

ING BANK

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.