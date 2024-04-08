Yeni haftada yeni rekor! Altın meydan okuyor, ünlü ekonomist hedef fiyat verdi…

Altında son dakika! 8 Nisan altın fiyatı kaç TL? Ons altın 2353 dolar, gram altın 2421 TL ile rekor kırdı. FED’in faiz indirimi sürecine dair belirsizliklerin artması ve doların güçlü durmasına rağmen altın fiyatlarının meydan okuduğunu söyleyen ünlü ekonomist David Rosenberg, “Jeopolitik riskler ve küresel merkez bankalarının alımlarıyla birlikte ons altın 3.000 dolar hazırlığında” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son haftalarda gösterdiği yüksek performansla öne çıkan altında hareketlilik devam ediyor. Ons altın yeni haftaya da rekorla başladı. 8 Nisan Pazartesi ilk işlemlerde 2353 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini test eden ons altın, sabah saatlerinde de 2340 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons altında geçen yılki kapanış 2062 dolardan gerçekleşmişti. Böylece yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş yüzde 14’e yaklaştı. Yükseliş özellikle son üç haftalık süreçte hız kazandı.

8 NİSAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı gece işlemlerinde 2421 TL ile rekor kırdı. Sabah saatlerinde ise fiyatlarda 2405 TL’ye yakın seyir devam ediyor. Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın 2446 – 2489 TL alım satım aralığında fiyatlanıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 327 TL, yarım altın 8 bin 382 TL ve tam altın da 16 bin 444 TL’den satılıyor. Dolardaki stabil görünümün desteklemediği gram altın fiyatları, son bir haftadır ons altın tarafında yaşanan yükselişlerden pozitif etkileniyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE SON DURUM

Bu arada ABD’de “tarım dışı istihdam” başta olmak üzere son dönemde açıklanan veriler, ekonomide “FED’in arzu ettiği soğumaya işaret etmeyince” ilk faiz indirimi beklentileri de sonbahar aylarına doğru kaymaya başladı. Bu etkiyle birlikte geçen hafta 105,00 seviyesini test eden dolar endeksi (DXY), bu hafta başında da 104,35’te gücünü koruyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de %4,4250 gibi bir seviyede konumlanarak, ons altın fiyatlarındaki yükselişi “desteklemediği” dikkatlerden kaçmıyor.

ALTIN RESMEN DOLARA MEYDAN OKUYOR!

Dünyaca ünlü ekonomist David Rosenberg; altın fiyatındaki son artışların küresel anlamda doların güçlendiği, ABD’de enflasyon beklentilerinin düştüğü ve FED’in 'daha uzun süre faizi yüksek tutacağı’ beklentilerinin ağırlık kazandığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. Rosenberg, “Altın, bütün bu makroekonomik rüzgârı karşısına alarak yükseliyorsa, meydan okuyor demektir. Merkez Bankalarının dolara karşı altını daha güçlü rezerv olarak görmeye başladığı ve alımlarını artırdığı dikkat çekiyor” dedi.

ALTIN 2024 HEDEF FİYAT VE BEKLENTİ

Çin, Japonya, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin ABD dolarına aşırı güvenmekten çekindiğini ve riskleri azaltmak için “güvenli liman” alımlarını artırdığını aktaran Rosenberg, “Merkez bankaları son dönemde 361 ton altın aldı. Son yükselişi jeopolitik riskler de destekledi. Ayrıca yapay zeka başta olmak üzere altının endüstriyel kullanımının yaygınlaşması da fiyatları artırıyor. FED’den faiz indirimleri de yaklaştığında ons altın 3000 dolar olmaya hazır görünüyor. Mevcut seviyelere göre yüzde 30 artış demek bu ve portföylerde altına da yer açılmalı” görüşünü dile getirdi.