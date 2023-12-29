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    Yıldızlara bakarak suç işliyorlar! Manipülasyoncu astrologlar yatırım tavsiyesi veriyor

    Kendini finansal astrologlar olarak tanıtan kişiler piyasalarda manipülasyona sebep oluyor. Gökyüzüne bakarak “Dolar 50 TL’yi görecek”, “Borsa yükselecek” gibi altı dolu olmayan tahminleri ile yatırımcıları yanıltan bu kişiler, seans başına 2 bin ila 5 bin lira arasında ücret de alıyor.

    Yıldızlara bakarak suç işliyorlar! Manipülasyoncu astrologlar yatırım tavsiyesi veriyor
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Son dönemde birikimlerini nerede değerlendireceğini bilmeyenler, kendini finansal astrolog diye tanıtanların ağına düşüyor. Piyasa eğitimi almamış, finansal okuryazarlık sertifikası bulunmayan ve üniversite diploması bile olmayan sosyal medya astrologları dolar ve borsa tahmini yapıyor hatta hisse senedi bile öneriyor. Yıldızların ve gezegenlerin yer değiştirmesi üzerine dolar kuru tahmini yapanlar piyasada manipülasyona neden oluyor. Ayrıca bu kişilerden detaylı ekonomik tahmin almak için seanslara katılmak gerekiyor. Burada da ücret 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Finansal astrologlar dışında sosyal medyada ekonomi ve piyasalar üzerine yorum yapan yüzlerce ‘Influencer’, ‘YouTuber’ veya fenomen bulunuyor. Borsada şirket bilançosu veya grafik okumayı dahi bilmeyen bu kişiler halka açık şirketler ile ilgili yorumlar yapıyor. Gerçek piyasa uzmanları ise “Yıldızlara bakarak dolar tahmini olmaz, ayrıca yatırım tavsiyesi vermek suçtur” diyor. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kamuya açık platformlarda yatırım tavsiyesi vermek bir suç. Hatta finansal okuryazarlık eğitim sertifikası olmayanların tavsiye dışında borsa veya yatırım araçları hakkında yorum yapması bile suç. Ancak sosyal medya kullanımının bu denli arttığı ülkemizde, bu sahte yorumcuları engellemek neredeyse imkânsız… Öte yandan SPK tarafından erişim engeli getirilen sahte yorumcular ertesi gün başka bir hesaptan yorum yapmaya devam ediyor. 

    ACEMİ YATIRIMCILAR HEDEFTE

    Finans uzmanları “Uzun yıllardır fenomen diye tabir edilen sosyal medya karakterleri; piyasalar hakkında yerli yersiz tahminlerde bulunuyor. Özellikle borsaya yeni giren yatırımcılar bunlardan etkileniyor. Çünkü bir finans danışmanı veya yatırım şirketi ile çalışmıyorlar. YouTube’dan yapılan yorumlara göre yatırım yapıyorlar. Çoğu insan bu nedenle mağdur oldu. Bazı şirketlerin yüksek takipçili fenomenleri besledikleri konuşuluyor. Aslında şirketin içi boş… Bu sayede ‘keriz silkeleme’ operasyonları yapılıyor” diyor…

    ASTROLOGLAR İŞİNİ YAPMALI

    Ekonomik gidişatın küresel dengeler ve iç dengeler ile yorumlamak gerektiğini söyleyen uzmanlar “Gökyüzüne bakarak dolar 50 TL’yi görecek, borsa düşecek gibi söylemlerin altı dolu değil. Astrologlar kendi işlerini yapmalı. Dolar tahmininde bulunmak piyasa uzmanlarının işi ki bunu biz bile yapmıyoruz” görüşünü dile getiriyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AstrolojiKriptoBorsaYatırım
    Haberler > Ekonomi > Yıldızlara bakarak suç işliyorlar! Manipülasyoncu astrologlar yatırım tavsiyesi veriyor
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