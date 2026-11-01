569 milyar dolarlık iş bitirdiler: Dünyanın dört bir yanında Türk imzası

Türk müteahhitleri, yılın ilk dokuz ayında 139 ülkede 4,9 milyar dolarlık 97 yeni projeye imza attı. ENR'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 49 şirketle ikinci sıradaki yerini koruyan Türkiye, küresel pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk inşaat sektörü, küresel belirsizliklere rağmen uluslararası arenadaki gücünü artırıyor. Yılın ilk dokuz ayında 139 ülkede faaliyet gösteren sektör, 4,9 milyar dolarlık 97 yeni proje üstlendi.

ENR’nin “dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması” listesinde 49 Türk şirketi yer aldı. Türkiye, bu sayıyla Çin’in ardından ikinci sıradaki konumunu korudu.

ÖNERİLEN HABERLER EMLAK Eski ve yorgun binalardan kaçış! Kendi kendine yıkılanların sayısı bile artıyor

49 ŞİRKETİMİZ VAR

Türkiye Müteahhitler Birliğinin raporuna göre, ocak-eylül döneminde en fazla iş 1,1 milyar dolarla Suudi Arabistan’da üstlenildi. Romanya 670 milyon dolarla ikinci, Libya ise 635,8 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türk müteahhitlerinin 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetlerinde bugüne kadar üstlendiği proje sayısı 12 bin 987’ye, toplam iş hacmi ise 569 milyar dolara ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER EMLAK İstanbul’un eski evleri yaşlılara engel oluyor

ENR’nin 2026 listesinde Çin 75 firmayla ilk sırada bulunurken, Türkiye 49 firmayla ikinci, ABD ise 41 firmayla üçüncü oldu.

Küresel finansman şartları ve jeopolitik belirsizlikler yeni projelerin önünde engel oluştursa da Türk şirketlerinin dünyanın dört bir yanında üstlendiği işler, sektörün uluslararası rekabet gücünü ortaya koydu.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala