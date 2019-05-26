Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Başkan Vekilliği görevini sürdüren Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı, 9. Genel Kurul Toplantısında, BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. BOSAD’ın asil üyeliklerinde, tarihinde ilk defa iki kadın yönetim kurulu üyesi de yer aldı. Yeni dönemle birlikte BOSAD’ın ihracatçı konumunu artırmayı hedeflediklerini belirten M. Akın Akçalı “Öncelikle yeni yönetim, ülkemiz ve derneğimiz adına hayırlı olsun. Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak” dedi.