Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’inin yabancılara yapıldığı mayıs ayında fiyat artışı, bir önceki aya göre 0,16, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,27 oranında gerçekleşti.

Fiyat Endeksi mayıs ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Mart ayında yüzde 15 olan banka kredisi kullanım oranının, nisan ayında yüzde 21’e yükseldikten sonra mayıs ayında yüzde 14’e gerilemesi; gayrimenkul sektörünün, yükselen konut kredisi faizlerinden doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Faizlerin yüksek seviyede olması sektörde dönem bazlı durgunluğa neden olabiliyor. Faiz oranlarının, tüketicilerin maddi sınırlarını zorlamayacak seviyeye çekilmesi, konut kredisi kullanımını yeniden artıracaktır. Senet kullanımının, banka kredisi oranlarından yüksek olmasında, kredi faizlerindeki artışın yanı sıra, proje geliştiricilerin sunduğu avantajlı ödeme seçeneklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.