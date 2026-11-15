COP31’de açıklanan Antalya Mutabakatı, 2035’e kadar dünya genelindeki binaların kullanım aşamasındaki enerji yoğunluğunu yüzde 25 azaltmayı hedefliyor. Türkiye’de mevcut konutların yüzde 40’ının 2033’e kadar yenilenmesi planlanırken, enerji tasarruflu binalar, düşük karbonlu yapı malzemeleri ve yeşil finansman modellerinin gayrimenkul sektöründe yeni bir pazar oluşturması bekleniyor. Uzmanların gündemindeki dönüşüm, hem yeni projelerin standartlarını hem de eski konutların değerini değiştirebilecek bir süreci beraberinde getiriyor.

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Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde inşaat ve gayrimenkul sektörünün geleceği de gündeme geldi. Açıklanan Antalya Enerji Verimli Binalar Mutabakatı ile 2035’e kadar binaların kullanım aşamasındaki enerji yoğunluğunun 2020 seviyesine göre yüzde 25 azaltılması hedeflendi. Enerji tasarruflu konutlar, akıllı şehirler, düşük karbonlu malzemeler, yeşil finansman ve mevcut yapı stokunun yenilenmesi öne çıktı. Emlak Konut GYO’nun da katıldığı oturumlarda gelecek nesil şehirler, gayrimenkul teknolojileri ve sürdürülebilir yapı modelleri ele alındı.

COP31 konutta yeşil dönüşümü hızlandıracak!

YENİ BİR PAZAR DOĞACAK

COP31 hedeflerinin Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne etkileri de merak konusu oldu. Yeni projelerde enerji verimliliği, akıllı bina sistemleri ve çevresel standartların önem kazanması bekleniyor. Kentsel dönüşümün yanı sıra eski binaların enerji performansını artıracak yatırımların da yeni bir pazar oluşturabileceği değerlendiriliyor. Yeşil finansman ve çevresel performansın gayrimenkul değerlemesinde öne çıkması bekleniyor.

KONUTLARIN %40’I YENİLENECEK

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2026 Türkiye değerlendirmesine göre, mevcut konutların yüzde 40’ının 2033’e kadar yenilenmesi hedefleniyor. Ülkedeki hanelerin yüzde 31’inden fazlası 2000 öncesi binalarda yaşıyor. Yapı stokunun dörtte üçünden fazlası ise günümüz standartlarından önce inşa edildi. Bu tablo, kentsel dönüşümün yanında enerji verimliliği yatırımlarını da gündeme taşıyor. Dış cephe ve çatı yalıtımı, pencere yenileme, verimli ısıtma-soğutma sistemleri ve enerji yönetimi dönüşümün parçaları olacak. Yüksek maliyetler ve apartmanlarda ortak karar alma zorluklarına rağmen teşvikler, yeni bir yenileme ve tadilat pazarı oluşturabilecek.

COP31 konutta yeşil dönüşümü hızlandıracak!

DÜŞÜK KARBONLU MALZEME DÖNEMİ

Yeşil dönüşümde yalnızca binaların enerji tüketimi değil, beton, çelik, cam ve yalıtım malzemelerinin üretiminden kaynaklanan karbon salımı da önem kazanacak. Antalya Mutabakatı, yeni binalarda ve büyük yenilemelerde enerji standartlarının güçlendirilmesini, yapıların yaşam döngüsü boyunca karbon salımının hesaplanmasını ve düşük karbonlu malzemelerin yaygınlaşmasını öngörüyor. Geri dönüştürülmüş malzemeler, düşük karbonlu beton ve çevre dostu yalıtım ürünlerine talebin artması bekleniyor. Güneş enerjisi, doğal havalandırma, gölgelendirme ve akıllı bina sistemleri de yeni projelerde öne çıkacak. Böylece inşaat sektöründe yeni iş alanları doğabilecek.

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