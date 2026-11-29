İstanbul’da konut yatırımının kira geliriyle kendini geri ödeme süresi son 12 yılın en düşük seviyesine indi. Emlakjet ve Endeksa’nın Ekim 2026 verilerine göre ortalama amortisman 12 yıla gerilerken, bazı ilçelerde 10 yıla kadar düştü. Son dört yılda konut fiyatları yüzde 276 artarken kiralardaki yükseliş yüzde 431’e ulaştı. Yatırımın en hızlı geri döndüğü ilçeler Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece oldu.

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Konut piyasasında yatırım dengeleri değişiyor. Bir dönem hızla yükselen konut fiyatları sebebiyle yatırımcıların uzun yıllar beklemek zorunda kaldığı gayrimenkul piyasasında bu defa kiraların yükselişi öne çıkıyor.

Emlakjet ve Endeksa’nın Ekim 2022-Ekim 2026 dönemini kapsayan araştırması, İstanbul’da kira gelirinin konut fiyatlarına kıyasla çok daha hızlı arttığını ortaya koydu. Dört yılda ortalama konut satış fiyatı 2,1 milyon liradan 7,7 milyon liraya yükselirken, ortalama kira 46 bin 788 liraya ulaştı. Böylece İstanbul genelinde 18 yıl olan yatırımın geri dönüş süresi 12 yıla indi. Araştırmanın en dikkati çekici sonucu ise incelenen 38 ilçenin tamamında amortisman süresinin kısalmış olması oldu.

FIRSATI DEĞERLENDİRİN

Esenyurt, Fatih, Güngören ve Küçükçekmece, konut yatırımının en kısa sürede geri döndüğü ilçeler olarak öne çıktı. Bu dört ilçede amortisman süresi 10 yıl olarak belirlendi. Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu ise 11 yıllık geri dönüş süresiyle ilk sıraları takip etti. Buna karşılık Beykoz’da amortisman 26 yıla kadar çıkarken, Beşiktaş’ta 21, Kadıköy’de 19 yıl olarak hesaplandı. Böylece İstanbul’da geri ödeme takvimi açısından ilçeler arasında 16 senelik fark oluştu.

Gayrimenkul sektöründe amortismanın 10-12 seneye kadar gerilemesi, kira geliri odaklı yatırımcıların ilgisini yeniden konuta çevirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle satın alma bedelinin kira gelirine oranla daha düşük kaldığı ilçelerde yatırımın geri dönüşü hızlanıyor. Ancak uzmanlar, yalnızca amortisman süresine bakılarak karar verilmemesi gerektiğine dikkati çekiyor. Binanın yaşı, deprem güvenliği, bakım ve tadilat masrafları, aidat, kiracı talebi ve bölgenin gelecekteki değer artışı da yatırım hesabında belirleyici oluyor.

Konutta amortisman süresi 12 yılın en düşüğünü gördü: Yatırım fırsatı olarak görülüyor

KİRA ARTIŞI FİYAT ARTIŞINI SOLLADI

İstanbul’da son dört yılda konut fiyatları yüzde 276 yükselirken kiralar yüzde 431 arttı. Böylece kira artış hızı satılık dairelerdeki yükselişi 155 puan geride bıraktı. Ekim 2022’de 2,1 milyon lira olan ortalama konut fiyatı 7,7 milyon liraya çıkarken ortalama aylık kira bedeli 46 bin 788 liraya ulaştı. Son bir yıllık dönemde de benzer eğilim sürdü. Ekim 2025-Ekim 2026 arasında konut fiyatlarındaki artış yüzde 27,5, kiralardaki yükseliş ise yüzde 40,5 oldu.

Konutta amortisman süresi 12 yılın en düşüğünü gördü: Yatırım fırsatı olarak görülüyor

UCUZLUK TEK BAŞINA YETMİYOR

Metrekare fiyatının düşük olması, her zaman yüksek kira getirisi anlamına gelmiyor. Ekim 2026 verilerine göre İstanbul’da metrekare satış fiyatı Beşiktaş’ta 187 bin 841 liraya ulaşırken Esenyurt’ta 36 bin 386 liraya kadar iniyor. Ancak daha düşük fiyatlı Arnavutköy’de yıllık kira getirisi yüzde 7,27, Silivri’de yüzde 6,86 seviyesinde kalıyor. Bu tablo, yatırımcıların yalnızca satın alma bedeline değil, konutun kiralanabilirliğine ve bölgedeki gerçek kira talebine de bakması gerektiğini ortaya koyuyor.

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