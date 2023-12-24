Mevduat birikimlerinde ibre konuta dönecek

24 Aralık 2023 02:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 02:15

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Geçen hafta konut sektörünün 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentilerini yazmıştık. Hatırlanacağı üzere 2023 yılı sektör açısından son 10 yılın en kötü satış grafiğini yansıtıyordu. 2024 yılının ise ‘umut yılı’ olduğunu söylemiştik. Bunun temelinde inşaat maliyetlerinin düşeceğini, finansman kaynaklarının artacağı, köpük fiyatların eriyeceğini, yeni projelerin yükseleceğini ve konut sektörünün güvenli liman ceketini yeniden giyeceğini anlatmıştık. Aradan geçen bir haftada ‘finans sektöründen’ gelen açıklamalar, söylemlerimizin altını doldurmuş oldu. Bankacılık sektörü 2024 yılında kredi musluklarını açılacağını ifade etti. Öte yandan Merkez Bankasının ağustos ayından bu yana izlediği ‘şahin’ politika stratejisinden 2024 yılında vazgeçeceği, yılın ikinci yarısından sonra faiz artışlarının yerini düşüşlere bırakacağı ifade edildi.

ALIM İŞTAHI ARTACAK

Sektör temsilcileri yüksek mevduat getirisi nedeniyle kur korumalı mevduattan (KKM) çıkan yatırımcıların bankalara döndüğünü ifade ederken, 2024 yılındaki faiz düşüşleri ile birlikte bu birikimlerin konut sektörüne yöneleceğini belirtiyor. Öte yandan bankaların kredi verme hususunda daha bonkör davranacağı ve bankalarda biriken mevduatların bu krediler ile birleşerek konut alımına döneceği söyleniyor. Yaşanan bu süreç “gayrimenkul sektörünün hareketleneceği ve satılık konut fiyatlarının artacağı” şeklinde yorumlanıyor. Bu noktada her zaman dile getirdiğimiz “Gayrimenkulde en kârlı yatırım en erken yatırımdır” söylemi anlam kazanıyor.

BUGÜNLER ALIM İÇİN İYİ FIRSAT VERİYOR

Konut sektörü temsilcileri finans ihtiyacının aşılması ile yeni proje arzlarının artacağını ve bekleyen alım talebinin karışılanacağını belirterek “Kredi taleplerine cevap verilmesi ile satışların arttığı bir döneme gireceğiz. Bu da uzun zamandır bekleyen ‘konut sahibi olma isteğine’ cevap verecek. Sektörün can bulması ile ticaret artacak. Böyle bir tabloda konut sektörünün değerleneceğini söylemek yanlış olmaz. Şu an için fiyatlar oldukça makul. 2024 yılında beklenen finansal çözülme gerçekleşirse konut fiyatlarında artışlar görülecektir. Dolayısıyla bugünler alım için fırsat veriyor” dedi.

EKONOMİDE BÜYÜME SÜRECEK

Özel bir bankanın müdürü, 2024 yılı para piyasaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Merkez bankaları, enflasyon görünümündeki iyileşmeden emin olduklarında özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirimi sürecini de başlatabilirler. Jeopolitik risklerin azaldığı ve emtia fiyatlarında dengenin sağlandığı bir ortamda resesyon ihtimali çeyreksel bazda ortaya çıksa da küresel ekonominin yıllık bazda büyümesini bekliyoruz. İyileşen şartlarla küresel risk iştahı da toparlanacaktır. 2024 yılında faiz düşüşleri görülecektir. Ekonomide normalleşme ve büyüme trendine girilecektir.

GAYRİMENKULDE FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Pandemi sonrası ekonomide yaşanan dalgalanma enflasyonist ortamı tetikledi. Bu da bazı sektörlerde fırsatçılığın doğmasına sebep oldu. Özellikle otomobil ve konut sektöründe fiyatlar ciddi anlamda yükseldi. Hükûmet tam da bu noktada bir dizi tedbir paketi açıkladı. Yaklaşık bir sene süren denetimler sonucu köpük fiyatlar erimeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan tedbirler, gelinen son durum ve emlak sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ömer Bolat, alınan tedbirler sonrası konut fırsatçılarının önüne geçildiğini belirtti.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlerin 2024 yılında da devam edeceğini söyleyen Bolat “Emlak sektöründe sahte kimliklerle fiyat şişirme amaçlı ilan vermeyi cezalandırdık. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirenlere cezalar uygulanıyor. Bu cezalar az buçuk cezalar değil ve ciddi bir şekilde de artıracağız önümüzdeki süreçte. Diğer alanlara girdik, hazır beton, çimento, inşaat malzemeleri, marketlerde denetimlerimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

KONUT TALEBİ SÜREKLİ ARTIYOR

2003-2022 döneminde Türkiye’de 3 milyon 723 bin 381 konut üretildi. 2013-2022 dönemindeki konut üretimi, bir önceki 10 yıllık döneme (2003-2012) göre yaklaşık iki katına çıksa da, artan talebi karşılamaması dikkat çekiyor. Artan nüfusa rağmen Türkiye’de konut sahipliği oranı hâlâ yüzde 60 seviyelerinde bulunuyor. Türkiye’deki nüfusun yüzde 40’ı ise kirada oturuyor. Böyle yüksek bir potansiyel olduğu hâlde, konut üretiminin talebi karşılamaktan uzak olması dikkat çekiyor. Türkiye’nin yıllık yeni konut ihtiyacı bir milyon civarında olmasına rağmen, son 10 senedeki ortalama konut üretimi 750 binin altında kaldı.

TL MEVDUATLARI 8 TRİLYONU AŞTI

Merkez Bankasının faizi yüzde 42,5’e yükseltmesi ve bir miktar daha sıkılaştırma için alan olduğunu belirtmesinin ardından mevduat faizleri yükselişe geçti. Enflasyonu düşürme amacıyla para ve maliye politikalarında yapılan değişiklik Türk lirasına olan ilgiyi artırıyor. Son açıklanan verilere göre bazı bankalarda üç aya kadar vadeli mevduatta faiz yüzde 55’e kadar çıktı. 1 milyon liralık mevduat getirisinin aylık 120 bin liraya kadar getiri sağlaması, mevduat birikimlerini rekor seviyeye taşıdı. KKM’de ise 10 haftada 400 milyar TL eriyerek bu alana geçti. Bu dönemde bankalardaki mevduat birikimi 8 trilyon lirayı geçti.

BANKALARIN KREDİ MUSLUKLARI AÇILIYOR

Yine bir başka özel bankanın müdürü ise son iki senedir devam eden finansman sıkıntısının 2024 yılında rahatlama evresine gireceğini

belirterek “İç talebin azalmasıyla enflasyonda kalıcı düşüş safhasına geçilmesi, ülke içerisinde TL cinsinden araçların yatırım aracı olarak görülmesiyle dolarizasyonun azalması, verimli ekonomik büyüme ve ihracatın da çok teşviki ile cari açığın azalması olacak. 2024 senesinde iyileşen ekonomik göstergelerle birlikte ekonomiye güvenin artacağını ve global şartların durumuna bağlı olarak sermaye akımlarının başladığını görebiliriz. Bu da bankacılık sektöründe kredi verme iştahınının artması anlamına geliyor” dedi.