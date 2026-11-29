Piyasa, kredi kampanyası bekliyor: İkinci evde faiz kapısı açıldı, şimdi gözler faiz indiriminde
İkinci konutunu almak isteyenlere kredi imkânı yeniden açılırken yüksek faizler talebin önündeki en büyük engel olmayı sürdürüyor. Sektör, asıl hareketliliğin faiz indirimleriyle başlayacağını öngörüyor.
İkinci konutunu almak isteyenler için kredi kapısının yeniden açılması piyasada hareketlilik beklentisini artırdı. Ancak finansman kullanımının önündeki en büyük engel yüksek faiz oranları olmaya devam ediyor.
Bankalarda konut kredisi faizleri aylık yaklaşık yüzde 2,5-3 bandında seyrederken, uzun vadeli geri ödeme maliyeti ev sahibi olmak isteyenlerin bütçesini zorluyor. Borçlanma imkânının genişlemesi önemli bir adım olsa da mevcut faizlerle bu fırsattan yararlanabilecek alıcı sayısının sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.
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ERTELENEN TALEP VAR
Gayrimenkul sektörü şimdi gözünü konut kredisi faizlerinde beklenen indirime çevirdi. Sektör temsilcilerine göre faizlerde kalıcı bir düşüş yaşanması, ertelenen ev talebini yeniden harekete geçirebilir.
Özellikle ikinci evini yatırım amacıyla almak isteyenler, borçlanma maliyetlerinin düşmesini bekliyor. Uzmanlar, kredi şartlarındaki iyileşmenin tek başına yeterli olmayacağını, konut piyasasında asıl hareketliliğin maliyetlerin gerilemesiyle başlayacağını belirtiyor.