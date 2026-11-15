Yatırımcının yeni gözdesi depolar… Ticari gayrimenkulde ezber bozuluyor

E-ticaret ve lojistik sektöründeki büyüme, gayrimenkul yatırımında depoları öne çıkardı. Konut ve ofise kıyasla daha kısa amortisman süresi sunan depolar, yatırımcılara yeni bir kira geliri alternatifi oluşturuyor.

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Gayrimenkul yatırımında yıllardır ilk tercih olan konut, cadde mağazası ve ofislerin karşısına yeni bir alternatif çıkıyor… E-Ticaret’in büyümesi, hızlı teslimat ihtiyacı ve şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden düzenlemesi, depolama alanlarına yönelik talebi artırıyor. Bu dönüşüm yalnızca şirketlerin kiralama tercihlerine değil, gayrimenkul yatırımcılarının kararlarına da yansıyor. Artık yatırımcılar yalnızca daire veya dükkân değil, kira geliri elde etmek amacıyla depo ve küçük ölçekli ticari depolama alanlarını da değerlendiriyor.

AMORTİSMANI DAHA KISA

Depo yatırımını cazip kılan unsurların başında kira getirisi ve yatırımın geri dönüş süresi geliyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine dayanan hesaplamalara göre 2026’nın ikinci çeyreğinde konutlarda yatırımın geri dönüş süresi 16,7 yıl, ofis ve dükkânlarda 15-16 yıl seviyesindeyken depolarda bu süre 11-13 yıla kadar geriliyor. Nitelikli lojistik depolarda brüt kira getirisi yüzde 8-10 bandına ulaşabiliyor. Aynı sermaye üzerinden yapılan örnek hesapta 1 milyon liralık depo yatırımının yıllık brüt kira geliri 90 bin lira, konut yatırımının ise 62 bin 500 lira olarak hesaplanıyor. Böylece depo yatırımının brüt kira geliri yaklaşık yüzde 44 daha yüksek olabiliyor. Konum, ulaşım bağlantıları, teknik altyapı, kiracı bulma kapasitesi ve boş kalma süresi yatırımın gerçek kazancını belirliyor. İstanbul-Kocaeli hattında depo boşluk oranlarının yüzde 2’nin altında seyretmesi de nitelikli alanlara yönelik talebin gücünü ortaya koyuyor.

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BARTER DAİREDE TAPU RİSKİ

İnşaat sektöründe nakit sıkışıklığı sebebiyle müteahhitlerin taşeronlara iş bedeli karşılığında daire vermesiyle yaygınlaşan barter yöntemi, konut alıcıları için tapu riski oluşturuyor. Taşeronların bu daireleri üçüncü kişilere satması, mülkiyet ve yetki sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 23 Şubat 2026 tarihli kararında, taşerona vadedilen dairenin aslında arsa sahibine ait olabileceği ve müteahhidin satış yetkisinin araştırılması gerektiği vurgulandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 9 Temmuz 2026 tarihli uyuşmazlığında ise dairelerin teslim edilmemesi ve birinin üçüncü kişiye devredilmesi gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür konutları alacakların tapu kaydını, ipotek ve hacizleri, inşaat sözleşmesini, dairenin kime tahsis edildiğini ve satıcının yetkisini mutlaka kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi hâlde indirimli konut fırsatı, uzun süren bir mülkiyet davasına dönüşebiliyor.

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