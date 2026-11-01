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Yeşil sertifika evin değerini artıracak

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Yeşil sertifika evin değerini artıracak
Başlık ResmiYeşil sertifika evin değerini artıracak

Yenilenen kriterlerle binalar artık yalnızca enerji ve su tasarrufuna göre değil, çevreye etkisi, iç ortam kalitesi ve atık yönetimi gibi başlıklarda da değerlendirilecek. Bakanlık verilerine göre sertifikalı binalarda yapım maliyeti yüzde 2-5 artarken kira ve gayrimenkul değerinde yüzde 10-15 yükseliş sağlanabiliyor.

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|
Necmi Çiçekçi
NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yeşil bina sertifikasında değerlendirme kriterleri yenilendi. Bakanlığın önceki hesaplamalarına göre sertifikalı binaların yapım maliyeti yüzde 2-5 yükselirken kira ve gayrimenkul değerinde en az yüzde 10-15 artış sağlanabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, 28 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Böylece yalnızca enerji verimliliği değil, yapının çevreye ve kullanıcı sağlığına etkisi de sertifika puanında belirleyici olacak.

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