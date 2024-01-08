Kartal'ın yeni hocası Portekizli efsane Santos

8 Ocak 2024 08:47 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 08:57

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yılan hikâyesine dönen teknik direktörlük konusu sonunda çözüme kavuştu. Siyah beyazlı yönetim listeye son gün giren Fernando Santos’la jet hızıyla anlaşmaya vardı ve takımın başına getirdi. Portekizli hocanın Beşiktaş’a geliş hikâyesi oldukça ilginç. Genel koordinatör Samet Aybaba, Mircea Lucescu’yla anlaşmak üzere Romanya’ya gitmişti. Ancak Rumen teknik adam en az yedi transfer istedi, bu transferleri de kendisinin belirleyeceğini söyledi. Yıllık ücret talebi ise 3 milyon avroydu.

ZORLANMAZ

Lucescu’nun can sıkan taleplerinin ardından Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar’ı aradı. Fernando Santos isminin önerildiğini öğrenen Uçar, “Talepleri makulse bize çok uygun. Yunanistan’da uzun süre çalıştı ve başarılı oldu. Türkiye’de zorlanmaz” dedi. Başkan Hasan Arat, bunun üzerine Fransa’da bulunan Santos’la buluşması için yönetici Hüseyin Yücel’i özel jetle Fransa’ya gönderdi. Paris’te bulunan Portekizli teknik adamla sadece iki saat süren görüşme sonrasında el sıkışıldı.

KUPA CANAVARI

Portekiz’in üç büyüğü Porto, Benfica ve Sporting Lizbon’u çalıştıran Fernando Santos, Porto’yu Lig şampiyonu yaptı. Yunanistan’da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Santos AEK’le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK’u Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı. Yunanistan’da dört defa yılın teknik direktörü oldu. 2016’da Portekiz’i Avrupa Şampiyonu, 2019’da Milletler Kupası şampiyonu yaptı.

İMZA 1,5 YILLIK

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos Santos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 2,5 milyon avro ücret kazanacak olan Portekizli teknik adam, bu sezonun geri kalanı teklif edilen 1 milyon avroyu da kabul etti.