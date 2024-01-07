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Beşiktaş'ın kurtulmak istediği Jean Onana, Fransız devine transfer oluyor
Beşiktaşlı taraftarların yaz transfer döneminin en kötü tercihi olarak gördüğü Jean Onana'nın İstanbul serüveni kısa sürdü. Kamerunlu orta saha oyuncusunun transfer olacağı takım belli oldu.
Beşiktaş'ın sezon baş Lens'ten 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Jean Onana'nın performansı yetersiz görülmüştü.
Gözden çıkarılan 23 yaşındaki oyuncunun devre arası takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Fransa'dan talipleri olan Onana'nın Marsilya ile anlaştığı belirtildi.
JEAN ONANA FRANSA'YA DÖNÜYOR
Satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan genç oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Onana, sadece 10 maça çıkarak 188 dakika süre aldı.
Performansı nedeniyle sert eleştirilere uğrayan Jean Onana için sezonun en kötü transferi ifadeleri dile getirilmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi