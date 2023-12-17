Adıyaman deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler

17 Aralık 2023 12:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 13:09

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşayan bölgede artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Korkutan sallantıların adresi bu sefer Adıyaman oldu.

Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi yakınlarında saat 12.23'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Hafif paniğe neden olan depremin derinliği ise 1.6 km olarak kaydedildi.