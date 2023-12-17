Adıyaman deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Deprem bölgesi artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 12.23'te Adıyaman'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.6 km olarak ölçüldü.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşayan bölgede artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Korkutan sallantıların adresi bu sefer Adıyaman oldu.
Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi yakınlarında saat 12.23'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Hafif paniğe neden olan depremin derinliği ise 1.6 km olarak kaydedildi.
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