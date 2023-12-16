Fethiye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

16 Aralık 2023 20:43 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 21:02

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Muğla'nın Fethiye ilçesinde oldu.

MUĞLA 4 İLE SALLANDI

Fethiye'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem birçok ilde hissedilirken paniğe kapılan vatandaşlar ise kendini sokağa attı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

DEMET AKALIN: AYAKLARIM HALA TİTRİYOR

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Şarkıcı Demet Akalın da depremi Denizli'den hissettiğini açıkladı. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ayaklarım hala titriyor' ifadelerine yer verdi.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.