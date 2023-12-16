Fethiye'de deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Son deprem haberi Fethiye'den geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 29 km olarak açıklandı. AFAD son sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Muğla'nın Fethiye ilçesinde oldu.
MUĞLA 4 İLE SALLANDI
Fethiye'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem birçok ilde hissedilirken paniğe kapılan vatandaşlar ise kendini sokağa attı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.?s=46&t=gU-215mDezzWSuJTS6G0CQ
DEMET AKALIN: AYAKLARIM HALA TİTRİYOR
Şarkıcı Demet Akalın da depremi Denizli'den hissettiğini açıkladı. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ayaklarım hala titriyor' ifadelerine yer verdi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.