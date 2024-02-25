Alper Gezeravcı İTÜ'de ders verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ders vereceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders vereceğini duyurdu.

Paylaşımında "Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ'de ders verecek" dedi.

Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin benzer bir paylaşımda bulundu. Koyuncu, şunları kaydetti:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında 'Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering' (Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Özel Konular) adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."