Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü

Ankara’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının gün içinde de devam edeceği belirtiliyor.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme:

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