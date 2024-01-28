Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü
Ankara’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının gün içinde de devam edeceği belirtiliyor.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara’da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Başkent’te sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kar temizleme araçları oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekledi.
Belediye işçileri, işlek caddeleri ve sokakları tuzladı.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı gün içerisinde devam edecek.