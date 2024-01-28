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    • Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü

    Ankara’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışının gün içinde de devam edeceği belirtiliyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ankara, Hava Durumu, Kar, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara’da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Başkent’te sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

    Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kar temizleme araçları oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekledi.

    Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü

    Belediye işçileri, işlek caddeleri ve sokakları tuzladı.

    Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü

    Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı gün içerisinde devam edecek.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraHava DurumuKar
    Haberler > Güncel > Ankara yeni güne karla uyandı: Kent beyaza büründü
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