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    • Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu

    Yurdun dört bir yanında soğuk hava etkisini gösteriyor. Birçok ilde kar beklentisi devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak hava durumu tahminlerini paylaştı. Son açıklamada 7 ilde kar beklentisi yer aldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu
    Hava Durumu, Kar, Meteoroloji, İstanbul, Ankara, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Atkı, bere, eldivenler de ısıtmıyor, soğuk hava üşütmeye devam ediyor. Peki hangi illerde kar beklentisi var? Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları. Meteroloji son tahminlerini yayınladı, buna göre; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

    YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

    Son değerlendirmede, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

    Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu

    7 İLE KAR GELİYOR!

    Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. 

    Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu

    BUZLANMA VE DON UYARISI

    Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu

    28 OCAK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 6°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    İSTANBUL °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KOCAELİ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    EGE BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    DENİZLİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı

    İZMİR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KÜTAHYA °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

    MUĞLA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı

    MERSİN °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ANKARA -1°C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

    KAYSERİ °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

    KONYA °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

    Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu

    BATI KARADENİZ BÖLGESİ

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeçegi tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    BOLU °C, 1°C
    Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli olmak üzere kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

    KASTAMONU °C, 1°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

    SİNOP °C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ZONGULDAK °C, 6°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    RİZE °C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    SAMSUN °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    TOKAT °C, 4°C
    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TRABZON °C, 9°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    AĞRI °C, -2°C
    Çok bulutlu

    ERZURUM °C, -4°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 2°C
    Çok bulutlu

    VAN °C, 1°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MARDİN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    SİİRT °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hava DurumuKarMeteorolojiİstanbulAnkara
    Haberler > Gündem > Uyarılar peş peşe yapıldı, 7 ile kar geliyor! Meteoroloji 28 Ocak hava durumu tahminini duyurdu
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