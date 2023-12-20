Beklenen büyük İstanbul depremi uzmanları ikiye böldü! Naci Görür 6 Şubat'ı hatırlatıp uyardı

20 Aralık 2023 18:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 19:04

Marmara'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler deprem bilimcilere çevrildi. Korkutan sarsıntılar sonrası uzmanlardan farklı görüşler gelirken profesörler de 'Marmara' çıkmazına girdi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin eli kulağında olduğunu söylerken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara'da ise ısrarla büyük bir deprem beklenmediğini belirtti.

1999 YILINA DİKKAT ÇEKİP AÇIKLADI

Üşümezsoy, adalar fay hattının da ölü olduğunu, aktif olamayacağını söyledi.Adalar fayı hakkında konuşan Üşümezsoy, “Adalar fayı, 1999 yılından beri Marmara’da deprem oluşturan Kuzey Anadolu fayı dediler ama Kuzey Anadolu fayı Yalova Çınarcık kıyı düzlüğünün batıya doğru devam eden kesimidir. Adalar fayı ölü bir faydır ve bu ölü fay Marmara denizi açılırken çalışmıştır” diye konuştu.

"ADALAR FAYI ARTIK ÇALIŞMIYOR"

Üşümezsoy açıklamalarına şöyle devam etti:

“Adalar'daki fay, düşey bir fay ve aktif değil. Marmara Denizi açılırken Adalar'da ve Tekirdağ’da oluşmuş ama artık çalışmıyor. Kuzey Anadolu kuzeyden güneye doğru 45 derece sıkıştırmayla oluşmuş bir fay. O da doğu batı girişli çukurların güneyinde yer alıyor."

UZMAN İSİMLER 'MARMARA DEPREMİ'NDE İKİYE BÖLÜNDÜ

Üşümezsoy'un 'deprem olmayacak' söylemlerinin aksine, daha önce 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için de uyarı yapan Prof. Dr. Naci Görür Marmara'da büyük bir deprem beklendiğine, hatta depremin eli kulağında olduğuna işaret etti.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK!"

İstanbul Teknik Üniversitesi ÖğretimÜyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Kuzey Anadolu Fayı'nın, Marmara Denizi'ndeki yapısından bahsederek, "Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu var. 3 kollu bir fay, bu fay kilitli bir fay. 'Kilitli bir fay' demek enerji biriktiriyor. Bu kol günün birinde kırılacak. Kırıldığı takdirde, en fazla 7 büyüklüğüne varabilir. Eğer kolun 45 kilometrelik uzunluğunun tamamı kilitli olup, kırılırsa 6 ve üzeri deprem olur. İkinci kol ise Yeşilköy açıklarından, orta Marmara, Silivri açıklarına kadar. Bu kola 'Kumburgaz kolu' diyoruz. Yaklaşık 70 kilometre uzunluğundadır. Bu kırıldığı takdirde, minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretir." değerlendirmesinde bulundu.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Görür, Silivri açıklarından başlayan ve Tekirdağ'a giden fay kolunun ise 1912 yılında Şarköy depreminde kırıldığına işaret ederek, "Dolayısıyla enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Kırılıp da ayrı bir deprem oluşturmayacağını düşünüyoruz. Kırıldığı zaman bu kol da 7,2'lere varan deprem üretebilir." dedi.

"PEŞ PEŞE KIRILABİLİR"

Marmara bölgesinde beklenen depremin, birçok farklı senaryoyla gerçekleşebileceğine değinen Görür, "Biz depremin, Kumburgaz kolu üzerinde başlayacağını düşünüyoruz. Daha sonra başka bölgeleri kıracağını veya 6 Şubat'ta güneyde olan depremdeki gibi fayın diğer kolları da kırılabilir. Güney bölgesinde 2 fay birbirini tetiklemek suretiyle kırıldı. Bu da peş peşe kırılabilir. O zaman depremin büyüklüğü 7,5'e kadar çıkabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUHAKKAK KIRILACAK"

Görür, Marmara Denizi'nin ortasında oluşan deprem boşluğunun muhakkak kırılacağını ve depreme neden olacağını vurgulayarak, "1912 ve 1999 yıllarında Marmara Denizi'nin iki tarafında da deprem olmuş. İkisinin ortasında 1766 yılından beri deprem yok. O aradaki deprem boşluğu muhakkak dolacak. Bunun başka bir yolu yok. Doğuda ve batıda deprem olursa, ikisinin arası muhakkak kırılmak zorundadır. Bu bölgenin periyodu doldu. Bu işin şakası yok." şeklinde konuştu.



