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    Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 futbolcu yaralı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 futbolcu yaralı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti.

    20 kişinin içinde bulunduğu 21 TB 227 plakalı otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DiyarbakırKazaTrafik Kazası
    Haberler > Güncel > Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 futbolcu yaralı
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