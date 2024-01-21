Diyarbakır’da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 10 futbolcu yaralı

21 Ocak 2024 15:12 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 15:13

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti.

20 kişinin içinde bulunduğu 21 TB 227 plakalı otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.