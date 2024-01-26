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    • Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Malatya'da umut veren karaciğer nakli ameliyatı

    Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli, Türkiye'de yapıldı. Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapılan nakli duyuran Sağlık Bakanı Koca, "Nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fahrettin Koca, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatının Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldığını açıkladı.

    Daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin yapıldığı enstitüye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Dünyanın ilk 6’lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsünde yapıldı. Daha önce de ilk dörtlü ve beşli çapraz karaciğer nakilleri bu merkezde gerçekleştirilmişti.
     
    Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6’lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor.
     
    Tıp dünyasındaki yeni başarımızı Enstitü başkanımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dan dinleyelim."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fahrettin Koca
    Haberler > Güncel > Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Malatya'da umut veren karaciğer nakli ameliyatı
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