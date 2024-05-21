FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu yapıldığını açıkladı. KISKAÇ-16'nın detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız" ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KISKAÇ-16 operasyonunda 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'CÜLERİN BİLGİLERİNİ KAYIT ALTINA ALDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Bitlis, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tokat ve Uşak olmak üzere 28 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-16” operasyonlarında şüphelilerin; Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, Devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, Örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, Emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, Örgütün “Mahrem Yapılanması” içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.