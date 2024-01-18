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Hakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda kaldı. Ölen ya da yaralanan olmadı.
Hakkari ve Şırnak'ı birbirne bağlayan Çukurca karayolunun Şorte Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı. Heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı fakat yüzlerce araç yolda kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ile Çukurca İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.