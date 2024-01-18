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    Hakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda kaldı. Ölen ya da yaralanan olmadı.

    Hakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hakkari ve Şırnak'ı birbirne bağlayan Çukurca karayolunun Şorte Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı. Heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı fakat yüzlerce araç yolda kaldı.

    Hakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ile Çukurca İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. 

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HakkariŞırnakHeyelan
    Haberler > Güncel > Hakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı
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