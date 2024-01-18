Hakkari-Çukurca yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı

18 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 10:08

Hakkari ve Şırnak'ı birbirne bağlayan Çukurca karayolunun Şorte Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı. Heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı fakat yüzlerce araç yolda kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ile Çukurca İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.