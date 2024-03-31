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Haberler > Güncel > İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü!

İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü!

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’ndeki Turgut Özal Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Daha sonra açıklama yapan Kavuncu, “İstanbul’umuz için sonuç ne olursa olsun milletin verdiği karar olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden” dedi. Tam da o esnada Kavuncu, bir kadının tepkisiyle de karşılaştı.

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Eyüpsultan'da kullandı. Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kavuncu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

"HER ŞEYE RAĞMEN GÜZEL BİR KAMPANYA SÜRECİ GÖTÜRDÜK"

Akşam seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getiren Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık ve memleketimiz için, iyi olması için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi." dedi.

İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü! - 1. Resim

SEÇMENLERDEN BİRİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada kendisine "Burası propaganda yeri mi? Ayıp yani hiç yakışmıyor." diyerek tepki gösteren bir vatandaşa cevap veren Kavuncu, "Biz hukuk, nizam neyse ona uyuyoruz. Tahammül edeceksiniz, demokrasiye tahammül edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü! - 2. Resim

Kavuncu, konuşmasının devamında basın açıklaması yapmalarına bile tahammül edilmediğini söyledi. Hemen hemen her siyasi parti liderinin oy kullandığı okulun çıkışında basın açıklaması yaptığını anlatan Kavuncu, "Bunu bir parti yapınca normal, başkası yapınca rahatsız olacak bir hale sokmanın hiç bir anlamı yok." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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