Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler

19 Aralık 2023 23:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 23:40

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Az önce Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir sarsıntı yaşandı

KAHRAMANMARAŞ 3,6 İLE SALLANDI

AFAD, Kahramanmaraş Andırın'da 23:22 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.