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    • Haberler > Güncel > Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler

    Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler

    - Güncelleme Tarihi:
    Kahramanmaraş&#039;ta deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler
    Deprem Oldu, Son Depremler, Kahramanmaraş Deprem

    Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Saat 23:22 sularında yaşanan Andırın merkezli deprem sonrası AFAD ilk verileri açıkladı, işte son gelişmeler...

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Az önce Kahramanmaraş'ın  Andırın ilçesinde bir sarsıntı yaşandı 

     

    KAHRAMANMARAŞ 3,6 İLE SALLANDI 

    AFAD, Kahramanmaraş Andırın'da 23:22 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
    Oynat

    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Haber Merkezi
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