Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler
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Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Saat 23:22 sularında yaşanan Andırın merkezli deprem sonrası AFAD ilk verileri açıkladı, işte son gelişmeler...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bölgeden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Az önce Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir sarsıntı yaşandı
KAHRAMANMARAŞ 3,6 İLE SALLANDI
AFAD, Kahramanmaraş Andırın'da 23:22 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Haber Merkezi