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Manisa T Tipi Cezaevinde sıcak saatler! Bir kişi kendini ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manisa T Tipi Cezaevinde sıcak saatler! Bir kişi kendini ateşe verdi
Uyuşturucu Bağımlılığı, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa T Tipi Cezaevinde uyuşturucu krizine giren bir mahkum kendini yaktı. Yangın sonrası yan koğuştaki mahkumlar tahliye edildi. Olayda kendini tutuşturan S.Ö. ağır yaralanırken 4 kişi dumandan etkilendi. 

Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö. uyuşturucu krizine girdi.

Geçirdiği kriz sonucu çakmakla kendini tutuşturan S.Ö. kaldığı tekli koğuşta yangın çıkmasına neden oldu. Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İKİ GARDİYAN İKİ MAHKUM DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yangın sonucu 2 infaz koruma memuru ile 2 mahkum da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi görürken hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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