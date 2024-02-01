Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır" diye duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır.

Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık" demişti.

"Kendisinde biraz tedirginlik vardı, biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.