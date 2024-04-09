Kocaeli'de EDS dönemi! 15 Nisan'dan itibaren devrede

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 14:14 - Güncelleme:

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Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 15 Nisan'dan itibaren Kocaeli'de devreye giriyor. EDS sistemi ile birlikte şehirdeki sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.