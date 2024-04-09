Kocaeli'de EDS dönemi! 15 Nisan'dan itibaren devrede
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 15 Nisan'dan itibaren Kocaeli'de devreye giriyor. EDS sistemi ile birlikte şehirdeki sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.
Kocaeli'de 2 sene önce kurulumu gerçekleştirilen Elektronik Denetim Sistemi (EDS), 15 Nisan gününden itibaren devreye girecek.
Sistemin devreye girmesiyle birlikte hız sınırının aşılması, uygunsuz şerit değişimi, hatalı park, kırmızı ışıkta geçme gibi ihlallerde sürücülere ceza kesilecek.
48 SİSTEMİN KURULUMU TAMAMLANDI
Kocaeli Valiliği’nden 15 Nisan’da başlayacak olan EDS ile ilgili açıklama geldi.
Valilik, EDS sistemine yönelik yaptığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, sürücülerde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu” ön plana çıkararak trafik kazalarını en aza indirmek, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek amacıyla, İlimizde EDS çalışmaları kapsamında 21 Adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, 8 adet Ortalama Hız İhlali Tespit Sistemi ve 19 Adet Park İhlal Tespit Sisteminin kurulumu tamamlanmış olup, söz konusu EDS sistemleri 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle çalışmaya başlayacaktır."
Kaynak: Türkiye Gazetesi