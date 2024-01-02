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    Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor

    6 Şubat depreminin vurduğu Hatay'da yeni yıla buruk giren vatandaşlar, depremin bıraktığı acının yüreklerinde hala taze olduğunu söylüyor.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat'ta medyana gelen 7.6 ve 7.4 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

    Asrın felaketi diye tanımlanan depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazların neredeyse tamamı kaldırıldı ve şehir adeta tanınmaz hale geldi. Sokakların, caddelerin ve yaşam alanlarının yerini araziler aldı. Hataylılar, takvim yaprakları 2024'ü gösterse de acı dolu günleri unutamıyor. Yeni yıla buruk giren depremzede vatandaşlar, 2024'ün ilk gününde duygularını paylaştılar. 

    Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor

    "BEN HALA 6 ŞUBAT 2023'TEYİM"

    Yeni yıla büyük umutlar ve hayallerle girdiğini ifade eden Filiz Bekler, "2023'e çok büyük hayallerle, çok büyük umutlarla girmiştik. 6 Şubat sabahına kadar her şey çok güzeldi, depremle birlikte bütün umutlarımız, hayallerimiz ve sevdiklerimizi kaybettik. Tarifi imkansız bir acı, ben hala 6 Şubat 2023'teyim. Ben hala acı dolu gecenin sabahındayım, hep de öyle kalacağım" dedi.

    Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor

    "ÇOK FAZLA KAYBIMIZ VAR, BURUK BİR HALDEYİZ" 

    Geçtiğimiz yıla mutlu başladığını söyleyen Mehmet Gürbüz, bu yıla buruk başladığını ifade ederek, "Şehrin halini görüyorsunuz, artık eski şehir kalmadı. Çok fazla kaybımız var, buruk bir haldeyiz" şeklinde konuştu.

    Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor
    Hatay'ın eski güzel günlerini özlediğini belirten Ali Et ise, "2023'e iyi girmiştik ama başı kötü oldu. Burukluk var içimizde. Memleketimiz elimizden gitti, her yer yıkıldı. Hatay eski güzel günlerini özlüyoruz" diyerek, şehrin yaşadığı yıkımı ve kayıpları dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayDeprem2024
    Haberler > Güncel > Takvimler 2024’ü gösterse de Hatay'da 6 Şubat’ın acısı dinmiyor
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