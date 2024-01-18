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    Türkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye ile Cezayir arasındaki milletlerarası anlaşma onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, iki ülkede de kültür merkezlerinin açılması hedefleniyor.

    Türkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete&#039;de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye ile Cezayir arasında yapılan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında hem Türkiye hem de Cezayir'de kültür merkezleri açılacak. 

    Kararda şu ifadelere yer verildi:

    "16 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7477 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma'nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

    Türkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CezayirResmi Gazete
    Haberler > Güncel > Türkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak
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