Türkiye-Cezayir anlaşması Resmi Gazete'de: İki ülkede de kültür merkezleri açılacak

18 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:15

Türkiye ile Cezayir arasında yapılan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında hem Türkiye hem de Cezayir'de kültür merkezleri açılacak.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"16 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7477 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma'nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."