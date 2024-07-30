Yarın başlıyor! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti 50 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü, yapılacak çalışmalar nedeniyle yarından itibaren 50 gün kapatılacak.

Koynunda beslediği yılan tarafından ısırıldı! Korkunç anlar kamerada

Koynunda beslediği yılan tarafından ısırıldı! Korkunç anlar kamerada

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

50 GÜN KAPALI OLACAK

KGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."