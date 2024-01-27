Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu

Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı Yüksekova'da 'kar tünelleri'ni meydana getirdi. 5 metreyi aşan kar yığınını aşmaya çalışan iş makineleri gözden kayboldu. Görüntüler şaşkınlığa neden olurken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme:

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