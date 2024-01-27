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    • Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu

    Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı Yüksekova'da 'kar tünelleri'ni meydana getirdi. 5 metreyi aşan kar yığınını aşmaya çalışan iş makineleri gözden kayboldu. Görüntüler şaşkınlığa neden olurken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kar, Hakkari, Yüksekova, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hakkaride dün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 355 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Merkezde 93, Çukurca'da 22, Derecik'te 18, Şemdinli'de 87 ve Yüksekova'da 135 yerin ulaşımı kar engeline takıldı. 

    Özellikle Yüksekova ilçesinde kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yüksekova merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

    Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu

    KAR KALINLIĞI BEŞ METREYİ AŞTI

    Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu

    5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

    Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu

    İŞ MAKİNELERİ GÖZDEN KAYBOLDU

    Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

    Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu

    Açılan yollarda 5 metreyi aşan kar tünelleri, görenleri şaşırtırken, yolları açmaya çalışan iş makinaları ise gözden kayboldu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KarHakkariYüksekova
    Haberler > Güncel > Yüksekova'da 'beyaz' mücadele: 5 metrelik kar her şeyi yuttu
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