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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 4 terörist etkisiz
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi