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    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 4 terörist etkisiz

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı&#039;nda 4 terörist etkisiz
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PkkTerör
    Haberler > Güncel > Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 4 terörist etkisiz
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