Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Karaağıl Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında aç kalan sırtlanlar, bir mahalle sakinine ait tavuk kümesini hedef aldı. Sırtlanlar, kümese ait kapıyı kırarak içeri girdi ve içeride bulunan horoz ile birkaç tavuğu ağızlarına alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah kümesteki eksikliği fark eden ev sahibinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıkan bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

