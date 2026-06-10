Kaydet

Adana'nın Sarıçam ilçesinde elinde pompalı tüfekle sokak ortasında dolaşıp atış talimi yaparak çevreye korku salan şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Karşısında polisleri görünce elindeki silahı atarak kaçmaya çalışan ve yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, olay esnasında yanında bulunan arkadaşı da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası