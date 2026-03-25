Güney Afrika'da safari turuna çıkan 20 kişilik Amasyalı turist kafilesi, vahşi doğanın ortasında unutulmaz bir tehlike atlattı. Tur sırasında yanlarından geçen yaklaşık 5 ton ağırlığındaki dev bir file, gruptan bir turistin dokunmaya çalışmasıyla sakin ortam bir anda yerini can pazarına bıraktı. Rehberlerin "sessiz olun ve asla temas etmeyin" uyarılarına rağmen yaşanan bu hamle, dev filin öfke patlaması yaşamasına ve safari aracını uzun süre kovalamasına neden oldu. Tur aracının sürücüsünün deneyimi ve soğukkanlı manevraları sayesinde filin hışmından kurtulmayı başaran kafile, yaşadıkları korkuyu cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. 11 yıldır bölgede görev yapan tur rehberinin "ilk defa böyle bir saldırıyla karşılaşıyorum, ölümden döndünüz" sözleri olayın ciddiyetini gözler önüne sererken; gruptan Mustafa Gül, yaşadıkları bu sıra dışı deneyimi "İnsana hayatında kaç kez fil saldırabilir? Bu ülkede fil görmeden ölenler var, biz bu saldırının lüksünü yaşadık" diyerek esprili bir dille özetledi. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri hayrete düşüren görüntüler, safari turlarındaki güvenlik kurallarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası