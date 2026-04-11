Mardin'in Artuklu-Kızıltepe kara yolu Türkmen Deresi mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutarak indiği otomobilin bir süre sonra geri hareket ederek anayola kadar ilerlediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kontrolden çıkarak anayola giren sürücüsüz aracı fark eden çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek otomobili durdurduğu o anlar görüntülerde yer aldı.

