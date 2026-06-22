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Antalya'nın Alanya ilçesinde teknesiyle denize açılan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, Alanya Kalesi açıklarında seyir halindeyken su yüzeyinde beliren dev bir balina ile karşılaşınca büyük bir şaşkınlık geçirdi. Denizdeki hareketliliği fark edip hemen cep telefonuna sarılan balıkçının saniye saniye kaydettiği o nadir anlarda, devasa deniz canlısının su püskürterek ilerlediği görülürken; kısa süre sonra mavi sulara dalarak gözden kaybolan balinaya ait nefes kesici manzaralar, sosyal medyada da paylaşılarak izleyenlerin yoğun ilgisini çekti.

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