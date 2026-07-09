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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketi soyduktan sonra içinde 10 yaşında kız çocuğunun bulunduğu çalışır haldeki otomobili kaçırıp kaza yapan ve yaya olarak kaçarken telefon gasp eden 18 yaşındaki şüpheli, yakalanmamak için direndiği jandarmanın parmağını kırdı. Aksiyon filmlerini aratmayan olaylar zincirinin ardından kıskıvrak yakalanan şahıs, 6 ayrı suçtan işlem görüp 550 bin lira rekor cezaya çarptırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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