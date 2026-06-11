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Burdur'da polis uygulama noktasını fark edince yakalanmamak için aracını yol kenarına park eden sürücü, durumdan şüphelenen ekiplerin yaptığı kontrolde 1.24 promil alkollü çıktı. İşlemleri sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın" diyerek ilginç bir tepki gösteren ve ardından ifade özgürlüğünü savunan sürücüye 25 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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