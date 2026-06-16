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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde, iki otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Araçlarından inerek yol ortasında birbirine giren şahıslar çevredeki duyarlı vatandaşların araya girmesiyle ayrılarak olay yerinden uzaklaşırken; trafikte yaşanan o gergin anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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