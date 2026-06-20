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Ankara'da seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden bir kişiyle tartışan ünlü türkücü İsmail Altunsaray, kendisini evine kadar takip eden şahsın çirkin saldırısına uğradı. Eşi ve çocuklarının gözü önünde aracının camından darbedilen ünlü sanatçının yaşadığı korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken; olay sonrası hızla harekete geçen ekipler saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Altunsaray'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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