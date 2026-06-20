YKS 2026'nın ilk oturumu olan TYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar sosyal medyada ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Özellikle Türkçe testindeki uzun paragraf soruları ve süre sıkıntısı gündem olurken, matematik ve fen testlerinin zorluk seviyesine ilişkin de farklı yorumlar yapıldı. Peki adaylara göre TYT nasıldı, zor muydu? İşte sınav sonrası öne çıkan yorumlar...

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2026 TYT oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar ve veliler sınavın zorluk derecesine ilişkin yorumları araştırmaya başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, özellikle Türkçe, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri hakkında çok sayıda değerlendirme yapıldı. Peki, YKS'nin ilk oturumuTYT nasıldı, zor muydu? İşte adaylardan gelen ilk yorumlar ve test bazında değerlendirmeler...

YKS 2026 nasıldı, zor muydu? Adaylardan peş peşe TYT yorumları... Türkçe soruları süreyi zorladı

YKS SORU YORUMLARI

"Onca emek veriyoruz. Bu kadar uzun paragraf sorusu mu olur? Yine süre yetmedi. Galiba üçüncü kez mezuna kalacağım."

"TYT MATEMATİK 2026 ANALİZİ

- İlk defa hiç olmadığı kadar okuduğunu anlama ve şekil yorumlama sorusu vardı.

- İşlem ve formül bilgisi gerektiren soru sayısında ciddi AZALMA vardı.

- Okuduğunu anlayıp yorumlayamayanlar maalesef çok düşük net yapacak…"

YKS 2026 nasıldı, zor muydu? Adaylardan peş peşe TYT yorumları... "Felsefe ve Türkçe soruları süreyi zorladı"

"SINAV ÇOK ZORDU ARKADAŞLAR #yks o Türkçe soruları şaka mı ya"

"Türkçe zamandan biraz yedi ama genel olarak fazlasiyla kolay bir sınavdı."

"Türkçe'den ansiklopedi koysaydınız kısa sürerdi "

"Yani şöyle söyleyeyim

Türkçe 62826392 saat

Diğerleri 30 dk sürdü"

"Felsefe sorularından bir şey anlamadım yemin ederim matematik bile daha kolaydı"

"Abi matematik çok basitti işlem gerektiren soru yoktu kafayı yiyeceğim yığılma olacak"

YKS 2026 nasıldı, zor muydu? Adaylardan peş peşe TYT yorumları... "Felsefe ve Türkçe soruları süreyi zorladı"

"Yığılma bekliyorum matematik aşırı kolaydı"

"Detaylı TYT analizim

Türkçe her zamanki gibi uzun paragraflara sahipti ama dil bilgisi baya basitti 35dk yeterliydi.

Matematik çalışmadan 10 net çıkar. ben matematiğe 1 saat ayırdığım için hepsini çözdüm ve bana basit geldi

sosyal fen de basitti felsefe zordu"



"Diğer derslere nazaran söylüyorum eğer eleyici belirleyeceksek bence matematik."

YKS 2026 nasıldı, zor muydu? Adaylardan peş peşe TYT yorumları... "Felsefe ve Türkçe soruları süreyi zorladı"





"Tarihin en kolay TYT'si falandı Türkçe soruları baya basitti matematik orta kolaydı."



"Sadece sözelden full çekmiş olabilirim felsefe soruları biraz zorladı onun haricinde basitti"

"Menemen soğanlı mı soğansız mı yenir diye felsefe sorusu vardı öyle bi sınavdı…"

"Tyt felsefe sorularını Aristotalesi getir çözemez"



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